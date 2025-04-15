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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.25 10:30

Курс доллара США стабилен к евро, слабо дешевеет к фунту и иене

Цены на нефть растут утром во вторник, участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне новостей о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Как сообщает finmarket.ru, накануне президент США Дональд Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США.

Ранее власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

В выходные делегации Ирана и США завершили раунд консультаций по ядерной проблеме. Второй раунд переговоров состоится в ближайшую субботу. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тысяч б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно. Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных новой администрацией США тарифов. При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

Курс доллара США стабилен к евро, слабо дешевеет к фунту и иене. Участники рынка продолжают следить за новостями об импортных пошлинах США, оценивая перспективы мировой экономики в условиях торговой войны.

Ранее власти страны исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы. Позднее Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре сообщить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер заявил в понедельник, что, если высокие импортные пошлины будут сохраняться на протяжении некоторого времени, рост американской экономики, скорее всего, замедлится до минимума. В результате, отметил он, снижение процентных ставок будет оправдано, даже если пошлины вызовут всплеск инфляции.

Инфляционные ожидания американцев на ближайший год в марте выросли до максимальных с октября 2023 года 3,6% с 3,1% в феврале, согласно результатам опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка еще до объявления масштабных пошлин президентом США Дональдом Трампом 2 апреля.

Евро по данным на 9.15 мск подрос на 0,02% и стоит $1,1353 по сравнению с $1,1351 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов увеличился на 0,14% и торгуется на уровне $1,3208 по сравнению с $1,3190 по итогам минувшей сессии. Курс доллара к иене снизился на 0,07% и составляет 142,96 иены против 143,06 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,85/88,74 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 23 копейки, средний курс продажи вырос на 40 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,99-85,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,22 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,74 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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