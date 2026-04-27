Мурманская область. Арктика (16+)27.04.26 10:30

Курс доллара США стабилен к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются в понедельник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Как сообщает finmarket.ru, переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то что министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, и он предпочёл бы телефонные контакты. При этом президент США отметил, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад не означает возобновления боевых действий.

Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает «Axios» со ссылкой на источники.

Аналитики «Goldman Sachs» повысили прогноз цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с $80, отметив сокращение добычи нефти в Персидском заливе из-за конфликта.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Доллар США стабилизировался к основным мировым валютам в понедельник после волатильного начала сессии, трейдеры оценивают геополитические новости и ждут заседаний ведущих мировых центробанков, намеченных на текущую неделю.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

DXY в ходе торгов поднимался до отметки 99,34 пункта на фоне роста ожиданий затягивания ближневосточного конфликта в связи с отказом президента США Дональда Трампа отправлять американскую делегацию на переговоры с Ираном в Исламабад.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и Банка Японии.

Итоги заседания американского ЦБ, которое станет последним для нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла, будут подведены в среду. Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предполагает сохранение базовой процентной ставки Федрезервом на текущем уровне в 3,5-3,75%.

Пара евро/доллар по данным на 9.06 мск торгуется на уровне $1,1722 как и на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составляет $1,3529 против $1,3532 в пятницу. Стоимость доллара в паре с иеной подросла всего на 0,04% и составляет 159,45 иены по сравнению с 159,38 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8307 юаня по сравнению с 6,8340 юаня на закрытие рынка в пятницу. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,94/81,84 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 110 копеек, средний курс продажи вырос на 179 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,1-78 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 79,6-79,7 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль укрепился, отыгрывая как фактор растущих цен на нефть, так и итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более «жёсткими» в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), нежели прогнозировал рынок. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,933 рубля (-4,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,4 копейки ниже уровня действующего официального курса.

