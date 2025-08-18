Сегодня утром цены на нефть незначительно повышаются, инвесторы ждут встречи президентов США и Украины. В центре внимания рынка остаётся геополитическая ситуация.

Как сообщает finmarket.ru, позднее в понедельник президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ожидается, что в переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта, также примут участие европейские лидеры.

Конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО, заявил Трамп.

«Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же продолжить воевать», - написал Трамп в соцсети «Truth Social».

Ранее американский президент высоко оценил результаты прошедшей в пятницу встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что в переговорах был достигнут «большой прогресс». Он также сказал, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против России. «Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели», - заявил он в интервью «Fox News» в пятницу.

«В первую очередь речь шла о вторичных тарифах для импортёров российских энергоносителей, и Трамп дал понять, что приостановит введение дополнительных мер, по крайней мере в отношении Китая, - отмечает аналитик «RBC Capital Markets» Хелима Крофт. - Статус-кво в целом остаётся неизменным».

А в это время курс доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов, слабо повышается по отношению к иене.

На этой неделе ключевым событием недели станет ежегодный симпозиум Федерального резервного банка Канзаса, который пройдёт в американском Джексон-Хоуле 21-23 августа. Участие в этом мероприятии примут главы ведущих центробанков мира. Инвесторы будут внимательно следить за выступлениями руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, ожидая сигналов относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на её снижение на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре теперь оцениваются рынком в 84%. В пятницу вероятность принятия ФРС такого решения оценивалась почти в 93%, по данным «FedWatch».

Евро по данным на 9.14 мск стоит $1,1703 как и на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3557 против $1,3554 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на 0,16% - до 147,43 иены с 147,19 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1828 против 7,1887 юаня на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в понедельник, рубль немного дешевеет в ожидании свежих драйверов к движению. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,123 рубля (+1,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,58 копейки выше уровня действующего официального курса.