Нефтяные цены растут с утра после новых угроз президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Как сообщает finmarket.ru, Трамп заявил вчера что США могут «уничтожить» Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. «Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра», - сказал президент в Белом доме.

Также американский лидер заявил, что возможные удары США по иранским электростанциям не будут расцениваться как военное преступление, но он надеется, что наносить их не придётся. При этом Трамп отметил, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

Представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари назвал угрозы Трампа безосновательными и возникшими «из тупиковой ситуации, в которой он оказался».

«Подступающие сроки дедлайна, установленного Трампом, сейчас имеют для нефтяного рынка почти такую же важность, как и фундаментальные показатели, - написал старший рыночный аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер. - На котировки давит возможность заключения перемирия, и это давление может усилиться, если инициатива получит развитие. Однако сохраняющиеся опасения перебоев поставок из-за закрытия Ормузского пролива и повреждения объектов энергетической инфраструктуры оказывают поддержку ценам».

Тем временем накануне стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании «Saudi Aramco». Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в парах с основными мировыми валютами из-за спроса на надёжные активы после новых угроз американского президента Дональда Трампа в адрес Ирана.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

Старший инвестиционный стратег «Saxo Bank» Чару Чанана отиетил, что «каждый новый ультиматум повышает вероятность, что период нестабильности продлится дольше, будет иметь более продолжительные и негативные для макроэкономики последствия».

Позднее на этой неделе будет опубликован ряд важных статданных, включая окончательную оценку роста ВВП США в четвертом квартале (в четверг) и данные о мартовской инфляции в Штатах (в пятницу).

По состоянию на 9.30 мск за евро давали $1,1538 по сравнению с $1,1541 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3240 против $1,3235 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 159,76 иены по сравнению со 159,68 иены на закрытие предыдущей сессии. Иена торгуется вблизи минимумов за 21 месяц, достигнутых на прошлой неделе.

Трейдеры внимательно следят за сигналами потенциальной интервенции японских властей на валютном рынке - ранее несколько высокопоставленных чиновников говорили о такой возможности. Однако некоторые аналитики отмечают, что в текущей ситуации, когда военный конфликт на Ближнем Востоке повышает спрос на доллар, вмешательство правительства может оказать лишь незначительное влияние на курс нацвалюты.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен и торгуется на уровне 6,8780 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,97/80,66 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 42 копейки, средний курс продажи упал на 194 копейки. Лучшие курсы покупки составили 79,8-79,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,78-79,88 рубля за доллар.

Китайский юань немного подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка опускается в рамках коррекции после роста накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4845 рубля (+0,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 копейки выше уровня действующего официального курса.