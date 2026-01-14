Курс доллара США стабилен в паре с евро, слабо снижается к фунту

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста по итогам четырёх сессий подряд. Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о возобновлении экспорта нефти из Венесуэлы. Два супертанкера, перевозящие примерно по 1,8 млн баррелей нефти каждый, покинули венесуэльские воды, что, вероятно, стало первыми поставками в рамках соглашения с США, отмечает «Trading Economics».

Как отмечает finmarket.ru, при этом цены остаются вблизи максимумов за три месяца на фоне сохранения опасений относительно эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. «Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!», - написал он в соцсети «Truth Social».

Западные СМИ сообщают, что американский президент ещё не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана. «Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана. Он проводит встречи с помощниками, чтобы определиться», - написала «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники. Среди возможных опций - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь интернет-ресурсам, выступающим против Тегерана.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Протесты в Иране могут негативно отразиться на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти из-за краткосрочного сокращения поставок, пишут аналитики «Citi». По их оценкам, цена нефти Brent может подняться до $70 за баррель в ближайшие три месяца. При этом эксперты банка отмечают, что протесты пока не распространились на основные нефтедобывающие районы Ирана, что ограничило их влияние на фактические поставки.

Во вторник президент Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжёлой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти «полностью контролируют» ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков «иностранные силы».

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18.30 мск. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.

Курс доллара США стабилен в паре с евро, слабо снижается к фунту и умеренно укрепляется к иене утром в среду.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в декабре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция осталась на ноябрьском уровне, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных «Trading Economics». В помесячном сравнении индекс вырос на 0,3%, как и прогнозировали аналитики.

Потребительские цены без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 2,6% в годовом выражении (минимальный подъем с 2021 года). Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3% м/м и на 2,7% г/г.

Новые данные усилили уверенность трейдеров в том, что Федрезерв не будет менять процентные базовую ставку на заседании в январе несмотря на давление со стороны Белого дома. Вероятность такого решения оценивается в 97,2%, по данным «CME Fedwatch».

Новости о том, что Минюст США готовится предъявить уголовные обвинения председателю ФРС Джерому Пауэллу, возродили опасения относительно независимости американского ЦБ ранее на этой неделе.

Между тем аналитики «Capital Economics» не ожидают серьёзного влияния этих угроз на финансовые рынки в США. «Косвенные атаки на независимость ФРС вряд ли вызовут волнения на финансовых рынках США, пока инфляция в стране остаётся под контролем», - написали они.

Позднее в среду участники рынка будут оценивать данные по динамике цен производителей и розничных продаж в США. Они выйдут в 16.30 мск.

Евро по состоянию на 9.27 мск в среду торгуется на уровне $1,1646 против $1,1645 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,11% - до $1,3437 с $1,3422 по итогам торгов во вторник.

Курс американской валюты в паре с иеной поднялся на 0,09% - до 159,29 иены с 159,14 иены на закрытие предыдущих торгов.

Иена торгуется у минимумов с июля 2024 года, приближаясь к психологически значимой отметке 160 иен за доллар, достижение которой может спровоцировать интервенцию со стороны финансовых властей Японии, отмечает «Trading Economics». Давление на иену оказывают сообщения о том, что премьер-министр страны Санаэ Такаити может объявить досрочные выборы.

Стоимость доллара к офшорному юаню составляет 6,9745 юаня против 6,9732 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index опускается на 0,02%.

Индекс DXY приблизился к отметке 99,2 пункта, максимуму с начала декабря, после выхода данных по инфляции в США, укрепивших ожидания рынка в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,04/84,73 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 161 копейку, средний курс продажи вырос на 37 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,69-80,79 рубля за доллар.

Китайский юань почти не меняется в начале торгов на Московской бирже. Рубль стабилен, несмотря на падение нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,283 рубля (-0,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,67 копейки выше уровня действующего официального курса.