Цены на нефть умеренно растут утром в среду после трёх дней снижения подряд. Накануне негативным фактором для рынка стали опасения, что противоречия между США и их торговыми партнёрами приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть.

Как сообщает finmarket.ru, министр финансов США Скотт Бессент в начале недели дал, в частности, понять, что Вашингтон не будет спешить, чтобы заключить соглашения до намеченного на 1 августа дедлайна. По его словам, качество торговых соглашений важнее для Белого дома, чем сроки их заключения.

Тем временем в среду рынок положительно реагирует на сообщения, что США и Япония заключили торговое соглашение, которое предусматривает пошлину в 15% на импорт всех японских товаров в Соединенные Штаты. Также президент США Дональд Трамп заявил, что Япония инвестирует в американскую экономику $550 млрд.

«Снижение цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие три сессии, кажется, прекратилось, но я не ожидаю, что новости об американо-японской торговой сделке окажут сильную поддержку рынку, - отметила Вандана Хари из «Vanda Insights». - Переговоры с Китаем проходят трудно, что окажет давление на настроение инвесторов».

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 577 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.

Курс доллара США укрепляется к большинству основных мировых валют утром в среду на новости о заключении торгового соглашения между Соединенными Штатами и Японией.

Позднее в среду США обнародуют данные о продажах домов на вторичном рынке в июне. Как показывает консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков, ожидается небольшое снижение продаж, до 4,01 млн домов в пересчёте на годовые темпы по сравнению с 4,03 млн в мае.

Евро по данным на 9.43 мск снизился к доллару на 0,16% - до $1,1736 по сравнению с $1,1754 на закрытие торгов во вторник, евро теряет около 0,2%. Фунт стерлингов подешевел на 0,06% и торгуется на уровне $1,3525 по сравнению с $1,3533 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,22% - до 146,95иены против 146,63 иены в конце предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,29/85,17 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 113 копеек, средний курс продажи вырос на 215 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,9-81 рубля за доллар.