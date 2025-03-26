Курс доллара США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть поднимаются сегодня на сигналах резкого сокращения запасов этого вида топлива в США по итогам прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов будет максимальным с ноября.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Чёрном море. РФ требует, в частности, отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

«Любой сценарий, в котором санкции будут сняты, едва ли приведёт к существенному росту поставок нефти, поскольку Россия успешно перенаправляет нефтяные потоки в последние несколько лет», - отметил Уоррен Паттерсон из «ING Groep NV».

Курс доллара США слабо поднимается в парах с евро и фунтом, а также активно укрепляется к японской иене утром в среду.

Трейдеры в целом занимают выжидательную позицию в преддверии введения зеркальных пошлин на импорт в США, которые вступят в силу на следующей неделе. Размер и охват этих пошлин пока не ясен.

Кроме того, участники рынка ждут важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Тем временем накануне член совета управляющих Федрезерва Адриана Куглер отметила, что поддерживает сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение некоторого времени ввиду повышенной неопределенности в экономике и роста инфляционных ожиданий. «Я внимательно слежу за ускорением роста цен и повышением инфляционных ожиданий», - сказала она, вступая на конференции в Вашингтоне.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в ходе выступления в парламенте, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если его макроэкономические прогнозы оправдаются. Он отметил, что темпы экономического роста Японии опережают прогнозы, поскольку рост доходов населения поддерживает потребительские расходы.

Евро по данным на 9.21 мск снизился к доллару на 0,07% - до $1,0783 по сравнению с $1,0791 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов подешевел на 0,09% и торгуется на уровне $1,2933 по сравнению с $1,2944 по итогам минувшей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,35/89,81 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 12 копеек, средний курс продажи вырос на 34 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,8-86,9 рубля за доллар.

Китайский юань немного понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль подрастает в рамках увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,467 рубля (-2,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,02 копейки ниже уровня действующего официального курса.