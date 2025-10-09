Курс доллара США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в четверг на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает finmarket.ru, Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

«Нефть дешевеет вследствие уменьшения наценки на геополитический риск, вызванного сделкой между ХАМАС и Израилем», - отметил старший аналитик «OANDA» Келвин Вонг.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.

Курс доллара США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В нём говорится, что руководители Федрезерва в целом готовы снижать процентные ставки и далее в этом году, хотя несколько участников заседания отметили, что есть смысл сохранить ставку неизменной. Следующая встреча руководства ФРС состоится 28-29 октября. Участники рынка ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов по ее итогам, как и на заседании в декабре.

Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия победы Санаэ Такаити на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии. Ранее известная своими консервативными взглядами Такаити неоднократно выражала обеспокоенность тем, что повышение процентных ставок может негативно отразиться на инвестициях японских компаний.

«В краткосрочной перспективе назначение Такаити на пост премьер-министра и октябрьское заседание Банка Японии могут стать катализатором дальнейшего ослабления иены, особенно если она продолжит придерживаться «голубиных» взглядов на денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику и если регулятор сигнализирует, что ставка в ближайшее время не будет повышена», - отметила аналитик валютного рынка в «Commonwealth Bank of Australia» Кэрол Конг.

Евро по данным на 9.29 мск снизился к доллару на 0,04% - до $1,1623 по сравнению с $1,1628 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов подешевел на 0,22% и торгуется на уровне $1,3374 по сравнению с $1,3404 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,31% - до 153,00 иены против 152,69 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань снижается на 0,2% и находится на уровне 7,1354 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,06%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,99/85,94 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 72 копейки, средний курс продажи вырос на 85 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,99-83,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за «Золотой недели» каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара «юань-рубль» падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3405 рубля (+7,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 копейки ниже уровня действующего официального курса.