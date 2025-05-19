Цены на нефть слабо снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели. Марка Brent подорожала на 1% по итогам прошлой недели, WTI выросла в цене на 2,4% на новости, что США и Китай договорились о временном снижении взаимных импортных пошлин.

Как отмечает finmarket.ru, вместе с тем рост сдержал оптимизм по поводу заключения ядерной сделки с Ираном, что потенциально может увеличить поставки нефти на мировой рынок. Данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с января 473 единицы. Число газовых установок также снизилось на одну, до 100 единиц.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам утром, реагируя на снижение суверенного рейтинга Соединенных Штатов.

В конце прошлой недели рейтинговое агентство «Moody's Ratings» понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до «Aa1» с «Aaa» на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. «Moody's» последним из «большой тройки» рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал рейтинг «Moody's» «отстающим индикатором» и заявил, что администрация президента Дональда Трампа ускорит рост американской экономики, что компенсирует рост бюджетных расходов.

Евро по данным на 9.20 мск стоил $1,1198 по сравнению с $1,1163 на закрытие торгов в пятницу, евро прибавил 0,3%. Фунт стерлингов на то же время подорожал на 0,3% - до $1,3314 по сравнению с $1,3283 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,4% и составил 145,12 иены против 145,70 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,69/87,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 46 копеек, средний курс продажи вырос на 123 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,99-84,09 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт на фоне ожиданий участников рынка телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован на вторую половину понедельника. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,131 рубля (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,83 копейки ниже уровня действующего официального курса.