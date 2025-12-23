Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после уверенного роста накануне. Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Как сообщает finmarket.ru, Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы её оставляем», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввёл блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно опускается в парах с евро и фунтом стерлингов и более заметно снижается к японской иене.

Торги на мировых рынках в неделю празднования католического Рождества проходят менее активно, чем обычно.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,24%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,2%.

Инвесторы ждут выхода статданных США, которые могут повлиять на позицию Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении денежно-кредитной политики. Позднее во вторник будет опубликована первая оценка динамики американского ВВП за третий квартал, а также данные о производстве и потребительском доверии.

Участники рынка прогнозируют, что Федрезерв в 2026 году снизит ключевую процентную ставку дважды, оба раза на 25 базисных пунктов. Эти ожидания обусловлены сигналами ослабления американского рынка труда и замедления инфляции.

ФРС может спровоцировать рецессию в экономике США, если не будет продолжать снижение базовой ставки, считает член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран.

Миран не ожидает экономического спада в ближайшей перспективе, но полагает, что рост безработицы должен подтолкнуть руководителей ФРС к смягчению политики.

«Если мы не продолжим корректировать ДКП в сторону смягчения, то тогда, думаю, могут возникнуть риски, - сказал он в интервью агентству «Bloomberg» в понедельник. - Безработица уже поднялась выше уровня, который многие считали возможным».

Ожидания уменьшения ключевой ставки ФРС оказывают давление на доллар США в этом году, и аналитики MUFG полагают, что ослабление американской валюты будет продолжаться.

«Мы считаем, что доллар США уже достиг своего пика и теперь мы находимся в многолетнем тренде его снижения», - отмечается в аналитической записке банка.

По состоянию на 9.06 мск за евро давали $1,1775 по сравнению с $1,1762 на закрытие торгов в понедельник, прибавляя 0,14%. Фунт стерлингов на то же время торговался на уровне $1,3488 по сравнению с $1,3461 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.06 мск составил 156,06 иены против 157,05 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар подешевел на 0,13% - до 7,0221 юаня с 7,0311 юаня на закрытие сессии понедельника. Курс юаня к доллару достиг максимума за 15 месяцев и по итогам года может продемонстрировать самый сильный подъем с 2020 года, благодаря общему ослаблению американской валюты, снижению напряженности в отношениях между Китаем и США, а также устойчивости китайского экспорта, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,5/84,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 89 копеек, средний курс продажи вырос на 15 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 80,69-80,79 рублей за доллар.

Китайский юань слабеет в начале торгов на Московской бирже, рубль повышается на подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1215 рубля (-0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,93 копейки ниже уровня действующего официального курса.