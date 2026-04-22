Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются с утра, трейдеры оценивают новость о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

«C учётом того, что правительство Ирана серьёзно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений», - написал Трамп в соцсети «Truth Social».

Ранее СМИ сообщили, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство «Тасним». В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это «уловка» и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана в том числе со стороны Израиля.

«Рынок не может определиться с направлением на фоне неопределенности в отношении переговоров, тогда как Ормузский пролив остаётся закрытым, - отметил Хироюки Кикукава из «Nissan Securities Investment». - Если военные действия не возобновятся, цены на нефть, вероятно, останутся вблизи текущих уровней».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 4,4 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, боле важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно опускается к евро и фунту стерлингов, а также к японской иене и китайскому юаню утром в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают заявления Кевина Уорша на слушаниях в банковском комитете Сената.

Тем временем Уорш, выдвинутый Трампом на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), заявил, что намерен действовать независимо на посту главы американского ЦБ. Уорш отвечал на вопрос сенатора от Луизианы Джона Кеннеди, который спросил, не будет ли он «марионеткой» президента. «Абсолютно нет», - заявил Уорш.

По состоянию на 9.41 мск за евро давали $1,1751 по сравнению с $1,1744 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3519 против $1,3508 по итогам торгов во вторник.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в феврале и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным «Trading Economics».

Курс американской валюты в паре с иеной к 9.41 мск снизился до159,21 иены по сравнению со 159,37 иены на закрытие предыдущей сессии.

Японский экспорт в марте увеличился на 11,7% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 11,003 трлн иен ($69 млрд), сообщило министерство финансов страны. Показатель растет седьмой месяц подряд. Тем временем импорт в Японию в прошлом месяце вырос на 10,9%, максимально с января 2025 года, до 10,336 трлн иен.

Доллар в паре с офшорным юанем просел на 0,1% и торгуется по 6,8238 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,98/79,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 97 копеек, средний курс продажи упал на 61 копейку. Лучшие курсы покупки составили 77,8-77,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,99-77,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль слегка подешевел в паре с юанем в рамках коррекции вслед за нефтью. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,969 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,39 копейки выше уровня действующего официального курса.