Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются сегодня утром после активного роста по итогам прошлой сессии.

Как сообщает finmarket.ru, с начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.

Между тем аналитик «Qisheng Futures» Гао Цзянь отметил, что «пока неясно, сможет ли уменьшение ставки ФРС смягчить понижательные риски для нефти на макроуровне». «Фундаментальные показатели остаются негативными, и рынку нужно внимательно следить за рисками, смещенными в сторону понижения», - добавил он.

Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой «Хезболла».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно опускается в паре с евро, а также демонстрирует довольно активное снижение к фунту стерлингов и иене.

По состоянию на 9.26 мск за евро давали $1,1171 по сравнению с $1,1162 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,54/92,64 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 41 копейку, средний курс продажи упал на 89 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,3-91,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,8-91,9 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль растёт на фоне высоких цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,9135 рубля (-5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,93 копейки ниже уровня действующего официального курса.