Нефтяные цены умеренно растут сегодня утром после снижения по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, негативным фактором для нефтяного рынка стали ожидания вступления в силу повышенных пошлин на импорт в США с 1 августа в отношении стран, ещё не заключивших торговые соглашения со Штатами. По данным «Reuters» Вашингтон заключил торговые сделки с двенадцатью из 18 крупнейших торговых партнёров.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить ввод повышенных пошлин на импорт товаров из Мексики ещё на 90 дней, чтобы дать странам время для проведения переговоров.

Также в четверг стало известно, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в июне увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3% и 2,5% соответственно. В мае индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении.

Ускорение инфляции понижает вероятность скорого снижения процентных ставок Федрезерва.

Между тем поддержку котировкам оказывают опасения, что Вашингтон может принять жёсткие меры в отношении России.

Ранее Трамп заявил, что введёт вторичные пошлины в отношении стран, закупающих у России нефть, если РФ не добьётся урегулирования украинского конфликта в течение 10-12 дней, Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно ослабляется в парах с евро и иеной, а также слабо меняется к фунту стерлингов утром в пятницу в ожидании данных по американскому рынку труда и европейской инфляции.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,07%.

Сегодня днём будут опубликованы предварительные данные об инфляции в еврозоне в июле. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают, что рост потребительских цен в валютном блоке замедлился в прошлом месяце до 1,9% с 2% в июне.

А в 15.30 мск выйдет отчёт о рынке труда США за июль. По оценкам экспертов, безработица в Штатах выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число рабочих мест без учёта сельскохозяйственного сектора увеличилось на 110 тысяч после роста на 147 тысяч в июне.

Накануне стало известно, что индекс потребительских цен без учёта стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в июне увеличился на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение на 2,7%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику этого индикатора при оценке рисков инфляции.

Евро по данным на 9.38 мск стоил $1,1436 по сравнению с $1,1415 на закрытие торгов в четверг. Курс доллара относительно иены составил на то же время 150,57 иены против 150,75 иены в конце предыдущих торгов. Фунт стерлингов к 9.37 мск стоил $1,3210 по сравнению с $1,3207 по итогам минувшей сессии.

Пара доллар/офшорный юань растёт на 0,1% и торгуется на уровне 7,2161 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,76/85,45 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 57 копеек, средний курс продажи не изменился. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,28-82,38 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики после волатильных торгов в предыдущие четыре дня недели на фоне влияния противоречивых факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, с одной стороны, и высоких мировых цен на нефть, с другой стороны, полагают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже всего на 0,4 копейки - до 11,094 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 копейки выше уровня действующего официального курса.