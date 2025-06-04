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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 10:30

Курс доллара США умеренно поднимается к евро, фунту стерлингов и иене

Нефтяные цены умеренно снижаются сегодня утром после довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий.

Как отмечает finmarket.ru, рост котировок в начале недели был вызван решением восьмёрки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена ещё сильнее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

«В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует небольшую склонность к позитиву на фоне волатильности, - сказал Гао Мингю из «SDIC Essence Futures Co.». - Однако активный рост добычи ОПЕК+ не позволит дефициту предложения, вызванному сезонными и геополитическими факторами, сохраниться надолго».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к евро, фунту стерлингов и иене, участники рынка ждут статданных по американскому рынку труда. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растёт на 0,1%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Евро по данным на 9.09 мск стоит $1,1363по сравнению с $1,1372 на закрытие торгов во вторник, евро теряет менее 0,1%. Фунт стерлингов к 9.09 мск торговался на уровне $1,3510 по сравнению с $1,3517 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на то же время на 0,19% и составил 144,25 иены против 143,97 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1934 юаня против 7,1915 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,47/86,42 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 40 копеек, средний курс продажи вырос на 213 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,99-82,09 рубля за доллар.

Китайский юань слегка опустился в начале торгов на Московской бирже, рубль немного повысился после снижения по итогам предыдущих торгов. Участники рынка постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,875 рубля (-2,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,78 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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