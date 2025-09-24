Курс доллара США умеренно поднимается к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают умеренно расти утром в среду после активного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, накануне котировки получили поддержку за счет того, что планы иракского Курдистана по возврату на рынок нефти из столкнулись с рядом проблем. «Мы ожидаем, что цены получат поддержку в краткосрочной перспективе, однако будут колебаться в узком диапазоне», - отметил старший аналитик по нефтяному рынку в «LSEG» Эмрил Джамил.

По его словам, повышательным фактором для нефтяных котировок остаются опасения перебоев поставок из России, но рост сдерживается неопределенностью в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к евро, иене и фунту стерлингов, инвесторы оценивают заявления членов руководства Федеральной резервной системы.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,11%.

Федрезерв находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, тогда как слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда, заявил накануне председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. «Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придётся позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабеть», - сказал он.

Ранее член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила, что центробанку может потребоваться ускорить темпы смягчения денежно-кредитной политики в случае ухудшения ситуации на рынке труда.

С другой стороны, глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби полагает, что агрессивные понижения ставки могут усилить инфляционное давление. Его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что инфляция уже долго находится выше целевых 2%, и выразил опасения по поводу дальнейшего ускорения роста потребительских цен.

В пятницу будет опубликован августовский отчёт о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

По состоянию на 9.25 мск за евро давали $1,1793 по сравнению с $1,1815 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов на то же время подешевел до $1,3497 по сравнению с $1,3526 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.25 мск составил 148,01 иены против 147,64 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань растет на 0,1% и торгуется на уровне 7,1224 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,65/89,12 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 223 копейки, средний курс продажи вырос на 256 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,49-84,59 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет, в том числе по причине ухудшения новостного фона вокруг российско-украинского конфликта после заявлений президента США Дональда Трампа относительно нынешней ситуации. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7525 рубля (+4,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,11 копейки выше уровня действующего официального курса.