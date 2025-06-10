Цены на нефть продолжают расти утром во вторник после существенного подъёма накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» по данным на 8.16 мск повышается на $0,19 (0,28%), до $67,23 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (0,9%), до $67,04 за баррель.

«Рынок уже заложил в котировки некоторый успех в американо-китайских торговых переговорах, - отметила основательница «Vanda Insights» Вандана Хари. - Итоги могут быть озвучены только через день, и я думаю, что до тех пор цены будут слабо колебаться».

Как отмечает finmarket.ru, поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют, накануне ушёл вниз на 0,3%, что повысило привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается в парах с евро и фунтом стерлингов, а также слабо меняется к японской иене.

Трейдеры внимательно следят за очередным раундом торговых переговоров США и Китая в Лондоне. Как сообщалось, переговоры продолжатся во вторник, а министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами «плодотворными».

Также участники рынка ждут данных об американской инфляции, которые будут опубликованы в среду. Опрошенные «Trading Economics» прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в США в мае ускорились до 2,5% с апрельских 2,3%.

Евро по данным на 9.25 мск стоил $1,1410 по сравнению с $1,1422 на закрытие торгов в понедельник, евро теряет 0,15%. Фунт стерлингов также снижается на 0,15% и торгуется на уровне $1,3526 по сравнению с $1,3551 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил к 9.24 мск 144,51 иены против 144,57 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1903 юаня против 7,1824 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,55/84,99 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 52 копеек, средний курс продажи вырос на 50 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,8-81,9 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль подрастает на фоне позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,902 рубля (-5,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,64 копейки ниже уровня действующего официального курса.