Курс доллара США умеренно повышается к основным мировым валютам

Цены на нефть заметно снижаются во вторник на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке топлива.

Как пишет finmarket.ru, министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. «Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают в пять раз больше, чем мы продаём им», - сказал он в интервью «CNBC».

Между тем в МИД Китая сообщили, что в последнее время председатель КНР Си Цзиньпин не созванивался с президентом США. Ранее Дональд Трамп заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, а сам он неоднократно контактировал с китайским лидером.

Рынки следят за развитием ситуации в торговых отношениях США и Китая, опасаясь, что их ухудшение может привести глобальную экономику к рецессии, отмечает главный аналитик брокерской компании «Phillip Nova Pte» в Сингапуре Приянка Сачдева. «Недостаток уверенности в будущем спросе и отсутствие чётких сигналов относительно оживления спроса на материковом Китае будут продолжать оказывать негативное влияние на нефтяные цены», - говорит эксперт.

В центре внимания также остаются переговоры по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Кроме того, понижательное давление на котировки оказывают ожидания дальнейшего наращивания нефтепроизводства в ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько стран-участниц альянса намерены предложить ускорить увеличение добычи нефти в июне.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные о резервах топлива в Штатах будут опубликованы министерством энергетики в среду.

Курс доллара США умеренно повышается к евро, фунту стерлингов и иене во вторник.

Инвесторы следят за развитием ситуации в торговых отношениях США и Китая, а также ждут выхода статданных, которые могут дать им представление о том, как политика Белого дома отражается на американской экономике.

На этой неделе выйдут важные статистические данные, которые позволят инвесторам оценить состояние американской экономики. В среду будет обнародован предварительный отчёт о динамике ВВП США в первом квартале, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев. В пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчет о безработице в стране.

На этой неделе пройдёт очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в четверг. Эксперты полагают, что регулятор не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики, поскольку оценивает потенциальное влияние американских пошлин на экономику страны.

По состоянию на 9.23 мск евро снизился к доллару на 0,24% - до $1,1393 по сравнению с $1,1420 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару снизилась на 0,22% - до $1,3411 с $1,3441 накануне. Курс доллара в паре с иеной поднялся на 0,30% - до 142,43 иены с 142,01 иены по итогам предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,69/87,68 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 34 копейки, средний курс продажи упал на 15 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,8-84,9 рубля за доллар.