Курс доллара США умеренно повышается к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Как отмечает finmarket.ru, внимание рынка привлекло не столько снижение ставки, сколько пессимистичные сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечает аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева. Указание на то, что ФРС продолжит снижение ставки, говорит о том, что в ЦБ считают риски для экономики со стороны безработицы более существенными, чем со стороны инфляции, отметил главный экономист «Rystad Energy» Клаудио Галимберти в аналитической записке.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно повышается к евро, фунту стерлингов и иене, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,34%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,22%.

ФРС по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

«Последние статданные позволяют предположить, что рост экономической активности в США замедлился в первом полугодии 2025 года», - говорится в заявлении ЦБ.

«Рост числа рабочих мест замедлился, а безработица выросла, но остаётся низкой. Инфляция ускорилась и остаётся несколько повышенной», - отмечается в документе. При этом руководство Федрезерва обратило внимание на усиление понижательных рисков для занятости.

Медианный прогноз руководителей ЦБ предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Федрезерв подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%, ожидания на 2027 год остались прежними - 2,1%. Центробанк улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в будущем году - до 1,8% с 1,6%, в 2027 году - до 1,9% с 1,8%.

Никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Базовый сценарий предполагает, что влияние введённых президентом страны Дональдом Трампом импортных пошлин на инфляцию будет кратковременным, сказал он. Между тем Пауэлл отметил, что именно рост цен на товары обеспечивает основную часть ускорения инфляции в текущем году.

По состоянию на 9.08 мск за евро давали $1,1785 по сравнению с $1,1813 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов к 9.09 мск стоил $1,3589 против с $1,3626 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены на то же время поднялся до 147,43 иены с 146,99 иены в конце предыдущих торгов.

Позднее в четверг будут объявлены итоги заседания Банка Англии, а в пятницу - Банка Японии. Ожидается, что оба ЦБ оставят процентные ставки без изменения - на уровне 4% и 0,5% соответственно.

В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1079 юаня по сравнению с 7,1021 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,86/89,3 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 164 копейки, средний курс продажи вырос на 252 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 85,09-85,19 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль немного слабеет на фоне небольшого снижения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6995 рубля (+1,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,72 копейки выше уровня действующего официального курса.