Курс доллара США умеренно повышается к основным мировым валютам

Нефтяные цены продолжают расти с утра, накануне они завершили торги на максимумах за шесть месяцев.

Как пишет finmarket.ru, в центре внимания рынка остаётся ситуация на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что «произойдут очень плохие вещи», если соглашение не будет достигнуто. «Мы получим сделку тем или иным способом», - сказал он журналистам.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям. Между тем, как отметила газета «Wall Street Journal», США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времён вторжения в Ирак.

Источники портала «Axios» выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет «масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну».

По данным «CBS News», американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей. Это самое большое сокращение с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина снизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,095 млн баррелей - максимально с июня прошлого года.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно повышается к евро, фунту стерлингов и японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,13%. Индекс DXY держится вблизи отметки 98 пунктов и может завершить неделю подъемом более чем на 1%, продемонстрировав самый сильный рост за четыре месяца.

Поддержку американской валюте оказывают сильные экономические данные США, а также «ястребиные» сигналы Федеральной резервной системы (ФРС).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось сильнее, чем ожидалось. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, сократилось на 23 тысячи - до 206 тысяч, сообщило в четверг министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 225 тысяч, по данным «Trading Economics».

Новые данные были восприняты как сигнал о стабилизации американского рынка труда, отмечает «Reuters».

Между тем, обнародованный в среду протокол январского заседания американского ЦБ показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки. Руководители ЦБ также обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции.

Сегодня будут обнародованы данные о доходах и расходах населения США за декабрь, которые включают ключевой показатель инфляции, отлеживаемый американским ЦБ. Также станет известна предварительная оценка роста американской экономики в четвертом квартале.

Участники рынка видят нулевую вероятность подъёма ставки в текущем году и по-прежнему рассчитывают на два снижения ставки, по 25 базисных пунктов каждое.

По состоянию на 9.17 мск за евро давали $1,1754 по сравнению с $1,1773 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила к 9.16 мск $1,3445 против $1,3465 по итогам торгов в четверг. Курс американской валюты в паре с иеной составил 155,23 иены по сравнению со 155,01 иены в конце предыдущих торгов.

Как показали опубликованные в пятницу данные, рост потребительских цен в Японии замедлился в январе - потребительские цены повысились на 1,5%, минимально с марта 2022 года. В декабре инфляция составила 2,1%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, на который ориентируется японский ЦБ) в прошлом месяце составил 2% против 2,4% в декабре. Такой темп стал минимальным с января 2024 года и соответствует целевому уровню Банка Японии.

Данные по инфляции ослабили ожидания относительно повышения процентных ставок Центробанком, что оказало давление на иену.

В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,8993 юаня против 6,9001 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,08/84,39 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 191 копейку, средний курс продажи вырос на 302 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,18-78,28 рубля за доллар.

Китайский юань слегка понижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно укрепляется на фоне растущей нефти. Торги проходят при сниженной активности рынка перед длительными праздничными выходными. Кроме того, на текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,047 рубля (-0,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,77 копейки ниже уровня действующего официального курса.