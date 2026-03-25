Курс доллара США умеренно повышается к основным мировым валютам

Цены на нефть активно снижаются утром в среду после подъёма по итогам предыдущей сессии, рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.

Как сообщает finmarket.ru, США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание «Axios» со ссылкой на источники. По данным портала, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Дональду Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Газета «The Guardian» со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Ожидания перемирия немного усилились, и участники рынка фиксируют прибыль, - отметил старший стратег «Nissan Securities Investment» Хироюки Кикукава. - Однако перспективы успеха переговоров остаются неясными».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали снижения на 1,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.16 мск опускается на $5,02 (4,80%), до 99,47 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $4,55 (4,55%), до $104,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,61 (3,91%), до $88,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $4,22 (4,79%), до $92,35 за баррель.

Курс доллара США умеренно повышается к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в среду.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Между тем аналитики «Goldman Sachs» предупреждают, что укрепление доллара может замедлиться, если внимание трейдеров переключится с проинфляционных рисков конфликта в Иране на его последствия для экономического роста.

«Рынок в целом заложил в текущие котировки скачок цен на нефть и его последствия для инфляции, но фокус на понижательных рисках для экономического роста, вероятно, сделает укрепление доллара более умеренным», - написала аналитик банка Изабелла Розенберг.

В среду Великобритания опубликует данные об изменении потребительских цен в феврале. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают сохранения инфляции на январском уровне в 3%. На прошлой неделе Банк Англии спрогнозировал, что в марте инфляция в Великобритании составит около 3,5%, а во втором квартале - около 3%.

По данным на 9.21 мск евро снизился к доллару на 0,13% и торгуется на уровне $1,1593 по сравнению с $1,1608 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта теряет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,19% - до $1,3385 против $1,3411 по итогам торгов во вторник.

Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,18% - до 158,99 иены по сравнению со 158,70 иены на закрытие предыдущей сессии.

Доллар в паре с офшорным юанем укрепляется примерно на 0,1% и торгуется на уровне 6,8989 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index растет на 16%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,95/83,25 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 9 копеек, средний курс продажи упал на 173 копейки. Лучшие курсы покупки составили 79,9-79,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,75-81,85 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль слабо опускается на фоне дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,669 рубля (+0,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,81 копейки ниже уровня действующего официального курса.