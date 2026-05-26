Курс доллара США умеренно растёт к евро, фунту стерлингов и иене

Сегодня утром цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

Как пишет finmarket.ru, военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщила журналистка «Fox News» Дженнифер Гриффин.

«Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолёты», - написала Гриффин в соцсети «X» со ссылкой на военный источник.

По её словам, военные сообщили, что удары носили оборонительный характер и не являются нарушением действующего между США и Ираном режима прекращения огня.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. «Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

«Я настроен скептично. Нам постоянно говорят, что сделка близка, но как выглядит эта сделка? Это самое важное. Также есть вопросы по поводу сроков открытия Ормузского пролива. Мы очень многого не знаем», - отметил Джозеф Капурсо из «Commonwealth Bank of Australia».

В настоящий момент «слишком рано говорить о том, что сделка будет достигнута, и тем более о том, что её условий будут придерживаться», написал Сол Кавонич из «MST Marquee».

«Обе стороны в последние месяцы неоднократно говорили о прогрессе на переговорах, а также об открытии Ормузского пролива, чего до сих пор не случилось», - добавил он.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно растёт к евро, фунту стерлингов и иене на фоне повышенного спроса на защитные активы.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила, что регулятору, вероятно, придётся повысить основные процентные ставки в июне, даже если к этому времени США и Ирану удастся подписать мирное соглашение.

«С учётом масштаба и продолжительности наблюдаемого шока, игнорировать его больше нельзя, - сказала она. - Исходя из имеющейся на данный момент информации, я полагаю, что в июне потребуется повышение ставок».

Глава французского ЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, который покинет свой пост в конце мая, заявил в интервью газете «Le Figaro», что регулятор без колебаний примет меры для сдерживания инфляции и её возврата к целевому уровню в 2%.

По состоянию на 9.23 мск за евро давали $1,1631 по сравнению с $1,1644 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила к 9:22 мск $1,3479 против $1,3504 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной составил на то же время 159,06 иены по сравнению со 158,91 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,7875 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,57/76,67 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 100 копеек, средний курс продажи упал на 113 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,6-75,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 74,69-74,79 рубля за доллар.

Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,5855 рубля (-2,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,38 копейки выше уровня действующего официального курса.