Курс доллара США умеренно растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно поднимаются сегодня утром после резкого снижения накануне, вызванного надеждами на разрядку в отношениях между США и Ираном.

Как пишет finmarket.ru, глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что «переговоры продолжатся, дата пока не определена», однако сторонам удалось добиться «хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей».

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется «некоторое время», чтобы сблизить позиции.

«Существенный прорыв в переговорах ослабит геополитическую напряжённость и может привести к росту поставок иранской нефти, однако мы сомневаемся, что такого результата удастся достичь в ближайшем будущем», - отметил Тони Сикамор из «IG».

Консалтинговое агентство «Eurasia Group» полагает, что вероятность американского удара по Ирану к концу апреля составляет 65%.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США демонстрирует умеренный подъём в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,11%.

Трейдеры оценивают заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут статданных по американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сигнализировал о возможности нескольких снижений базовой процентной ставки Федрезерва в этом году в случае появления новых свидетельств того, что усиление инфляции, вызванное пошлинами, является временным.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Майкл Барр заявил, что очередное снижение ставки может произойти ещё нескоро, отметив сохранение «значительного риска» сохранения инфляции выше целевых 2%.

Вечером в среду будет опубликован протокол январского заседания ФРС, на котором регулятор сохранил ставку на прежнем уровне. Аналитики полагают, что в следующий раз ставка будет снижена в июне.

В пятницу будут обнародованы данные о доходах и расходах населения США за декабрь, которые включают ключевой показатель инфляции, отлеживаемый американским ЦБ. В тот же день станет известна предварительная оценка роста американской экономики в четвертом квартале.

По состоянию на 9.30 мск за евро давали $1,1844 по сравнению с $1,1855 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта теряет 0,1%.

Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3558 против $1,3568 по итогам торгов во вторник.

Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.30 мск 153,44 иены по сравнению со 153,31 иены на закрытие предыдущей сессии. Японский экспорт в январе увеличился на максимальные с ноября 2022 года 16,8% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 9,19 трлн иен ($59,83 млрд), сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 12%.

Тем временем импорт Японии в прошлом месяце снизился впервые с августа 2025 года - на 2,5%, до 10,34 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение на 3%.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 6,8851 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,05/84,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 180 копеек, средний курс продажи вырос на 286 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,28-78,38 рубля за доллар.

Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль немного опустился при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно нового раунда переговоров РФ, США и Украины, который проходит 17-18 февраля в Женеве. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,01 рубля (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,34 копейки ниже уровня действующего официального курса.

