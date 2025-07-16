Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после снижения днём ранее.

Как сообщает finmarket.ru, снижение нефтяных котировок во вторник было обусловлено более мягкими, чем ожидалось, заявлениями президента США Дональда Трампа в отношении России. Трамп в начале недели анонсировал новый план оказания давления на Россию в рамках усилий по урегулированию российско-украинского конфликта, однако объявленные меры не предусматривают немедленных ограничений на поставки российской нефти.

Между тем источники приводят сильно различающиеся данные о запасах нефти в США по оценке Американского института нефти (API). «Trading Economics» пишет, что опубликованные накануне данные указали на рост запасов на 19,1 млн баррелей за прошлую неделю - это рекордный прирост за всю историю подсчёта показателя. Согласно «Reuters», увеличение запасов составило гораздо более скромные 839 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,8 млн баррелей. «В ближайшей перспективе риски для цен на нефть всё ещё повышательные, - отметил Роберт Ренни из «Westpac Banking Corp». - При этом ситуация с запасами давит на котировки, удерживая Brent ниже $70 за баррель».

Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной. Трейдеры продолжают оценивать опубликованные накануне данные по американской инфляции.

Потребительские цены в США в июне увеличились на 2,7% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,4% в мае и совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных «Trading Economics». Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно мая и на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В мае подъем составлял 0,1% и 2,8%.

Многие аналитики отмечают, что ускорение инфляции снижает шансы на то, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в ближайшее время.

Участники рынка также следят за ситуацией с импортными пошлинами в США. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что в рамках достигнутого соглашения импорт товаров из Индонезии в Штаты будет облагаться тарифами в размере 19%, тогда как экспорт американских продуктов в эту страну будет беспошлинным.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,4% в мае, обновив максимум с начала 2024 года. Аналитики ожидали сохранения инфляции на майском уровне.

Евро по данным на 9.29 мск вырос к доллару на 0,18% - до $1,1622 по сравнению с $1,1601 на закрытие торгов во вторник, евро прибавляет около 0,2%. Фунт стерлингов также подорожал на 0,18% и торгуется на уровне $1,3408 по сравнению с $1,3384 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,08% - до 148,76 иены против 148,88 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабильна и торгуется на уровне 7,1830 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79/84,26 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 109 копеек, средний курс продажи вырос на 88 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,74-79,84 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже утром в среду, рубль слегка подрастает на фоне умеренной позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8305 рубля (-0,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,48 копейки ниже уровня действующего официального курса.