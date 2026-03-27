Цены на нефть опускаются сегодня утром после активного подъёма по итогам предыдущей сессии. Накануне нефть подорожала после противоречивых заявлений Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как последние эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников.

Такие заявления укрепили сомнения участников рынка в том, что перемирие наступит в ближайшем будущем. Президент США Дональд Трамп также заявил, что не стремится как можно скорее добиться соглашения с Ираном. Американская администрация не устанавливала никаких крайних сроков окончания операции, отметил он. В то же время Трамп принял решение отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

«По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...) период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции», - написал он в соцсети «Truth Social». Американский лидер подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо».

«Несмотря на разговоры о деэскалации, нефть реагирует на длительность вооружённых действий, а не только на заголовки, - написала Приянка Сачдева из» Phillip Nova». - Ущерб нефтяной инфраструктуре или затянувшийся конфликт могут спровоцировать стремительный рост котировок».

Аналитики «Macquarie Group» полагают, если конфликт на Ближнем Востоке завершится вскоре, цены на нефть довольно быстро опустятся до прежних уровней. При этом они прогнозируют, что котировки могут подскочить до $200 за баррель, если война продлится до конца июня.

Курс доллара США умеренно снижается к евро, фунту и иене. Рынок продолжает следить за ближневосточным конфликтом, в частности, за различными заявлениями США и Ирана по поводу хода переговоров о перемирии.

Также трейдеры ждут публикации данных о февральских розничных продажах в Великобритании. Опрошенные «Trading Economics» аналитики полагают, что продажи сократились на 0,7% относительно января, когда они подскочили на 1,8%, максимальными темпами с апреля 2024 года.

Кроме того, в пятницу Мичиганский университет обнародует окончательное значение индекса доверия потребителей за март. По предварительным данным, индекс понизился до 55,5 пункта по сравнению с 56,6 пункта в феврале. Окончательная оценка из-за войны с Ираном может быть пересмотрена в сторону снижения, до 54 пунктов, ожидают эксперты.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма сигнализировала о готовности провести интервенции на валютном рынке в случае дальнейшего ослабления курса иены. Участники рынка полагают, что отметка в 160 иен за доллар является для правительства определенной границей - с 2024 года власти неоднократно вмешивались, когда иена опускалась до этого уровня.

Евро по данным на 9.25 мск увеличился к доллару на 0,10% и торгуется на уровне $1,1539 по сравнению с $1,1527 на закрытие предыдущей сессии, европейская валюта прибавляет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару выросла на 0,08% - до $1,3341 против $1,3330 по итогам торгов в четверг.

Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,12% - до 159,62 иены по сравнению со 159,81 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,9178 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,07%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,9/83,26 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 103 копейки, средний курс продажи упал на 172 копейки. Лучшие курсы покупки составили 81,1-81 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,75-81,85 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт на фоне подготовки экспортёров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6375 рубля (-4,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,26 копейки ниже уровня действующего официального курса.