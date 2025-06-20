Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Нефть марки Brent активно дешевеет утром в пятницу после скачка до максимума с конца января накануне, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» по данным на 8.13 мск снижается на $1,65 (2,09%), до $77,20 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $2,15 (2,8%), до $78,85 за баррель, обновив максимум с 22 января, сообщает finmarket.ru.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,53 (0,71%), до $75,67 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп всё больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.

Опасения скорого вовлечения Соединенных Штатов в конфликт несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа, в котором он выразил намерение принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро, фунтом стерлингов, иеной и юанем.

Инвесторы продолжают оценивать решения ведущих центробанков мира, принятые ранее на этой неделе.

Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Банк Японии сохранили ключевые ставки на прежнем уровне, тогда как регуляторы Швейцарии и Норвегии понизили стоимость заимствований.

Между тем опасения скорого вовлечения Соединенных Штатов в конфликт между Израилем и Ираном несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа. «Я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель, основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем», - говорилось в заявлении президента США.

Евро по данным на 9.38 мск стоил $1,1517 по сравнению с $1,1495 на закрытие торгов в четверг, евро укрепляется на 0,2%. Фунт стерлингов составил на то же время $1,3471 по сравнению с $1,3465 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,05% - до 145,37 иены против 145,45 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1826 юаня против 7,1860 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,33/85 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 98 копеек, средний курс продажи вырос на 136 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,99-80,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опустился на фоне активно дешевеющей нефти. Участники рынка анализируют новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), официальное открытие которого состоялось в четверг. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8955 рубля (+5,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,5 копейки выше уровня действующего официального курса.

А в это время, как считает президент - председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, равновесный уровень курса рубля должен быть выше 100 рублей за доллар США. «Курс далёк от равновесия сегодня. Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар», - сообщил Греф на деловом завтраке «Сбербанка» в рамках ПМЭФ-2025.

Текущее укрепление рубля влияет на экспортеров и бюджет, добавил глава «Сбербанка». «Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли, и в первую очередь мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что Министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение», - отметил Греф.