Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Нефтяные цены слабо повышаются с утра после снижения по итогам прошлой недели.

Как отмечает finmarket.ru, внимание трейдеров по-прежнему направлено на переговоры США с их торговыми партнёрами в связи с объявленным ранее американским президентом Дональдом Трампом планом введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.

Газета «Financial Times» сообщила со ссылкой на информированные источники, что Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с Евросоюзом, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович довольно пессимистично оценил ход переговоров в Вашингтоне, прошедших на минувшей неделе, сообщили источники «FT».

Страны ЕС на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено, пишет «Bloomberg». «Беспокойство по поводу пошлин Вашингтона продолжит оказывать давление на нефтяной рынок по мере приближения установленного на 1 августа дедлайна, - отмечает аналитик «IG Market» Тони Сикамор, слова которого приводит «Reuters». - Поддержать рынок могу данные о запасах нефти в США, если они укажут на ограниченное предложение».

На прошлой неделе как Brent, так и WTI, подешевели на 1,5%.

В минувшую пятницу ЕС принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ. Пакет мер также предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти. «Тот факт, что США пока не поддержали новый потолок, очевидно, затруднит внедрение этой меры», - говорит аналитик по сырьевому сектору «Westpac Banking» Роберт Ренни.

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно ослабляется по отношению к евро и фунту стерлингов, заметно дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на переговоры США с их торговыми партнерами. Страны ЕС на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено, пишет «Bloomberg».

В фокусе рынка также остается ситуация вокруг Федеральной резервной системы (ФРС). Трамп постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года, и в СМИ циркулируют слухи о том, что он планирует уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В этом месяце администрация Трампа открыла новый фронт критики в адрес Пауэлла, обвинив его в «бесхозяйственности» в связи с высокими расходами на ремонт здания ФРС.

На прошлой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятор может опустить ставку уже в июле. По мнению Уолллера, усиление инфляции в США в результате торговых пошлин, вероятно, будет временным.

Уоллер готов занять пост главы ФРС, если Трамп обратится к нему с таким предложением, сказал он на «Bloomberg TV». Срок службы Пауэлла на этом посту истекает в мае 2026 года.

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,1631 по сравнению с $1,1626 на закрытие предыдущей сессии. На этой неделе трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка, намеченного на четверг.

Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3424 против $1,3416 в пятницу.

Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9.12 мск опустилась до 148,18 иены по сравнению с 148,81 иены на закрытие предыдущей сессии. Иена укрепляется после завершения выборов в верхнюю палату японского парламента, по итогам которых правящая коалиция потеряла большинство. Оппозиция, как ожидается, будет продвигать увеличение госрасходов и снижение налогов, что должно способствовать ослаблению иены. Ее победа, однако, уже была заложена в рынок, отмечает Trading Economics.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1806 юаня по сравнению с 7,1812 юаня в пятницу. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,91/84,37 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 109 копеек, средний курс продажи вырос на 116 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80-80,1 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется в ожидании новостей относительно третьего раунда прямых переговоров между российской и украинской делегациями, который может состояться в Стамбуле уже на этой неделе. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,912 рубля (-2,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,61 копейки выше уровня действующего официального курса.