В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
05.09.25 10:30

Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Нефть продолжает умеренно дешеветь утром в пятницу после снижения накануне, вызванного опасениями увеличения квот ОПЕК+ и данными о росте запасов в Соединенных Штатах.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным «Trading Economics». Товарные резервы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

Как отмечает finmarket.ru, между тем ОПЕК+ на встрече 7 сентября может рассмотреть вопрос о дальнейшем наращивании добычи. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь «восьмерка» стран ОПЕК+, до этого добровольно ограничивавшая свою добычу, уже восстановила производство примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.

Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам утром в пятницу в ожидании отчёта об американском рынке труда. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,24%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,11%.

В центре внимания трейдеров находится ситуация с безработицей и занятостью в США, за которой также следит Федеральная резервная система, учитывая её при принятии решений о ключевой ставке.

Как стало известно накануне, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 8 тысяч - до 237 тысяч, достигнув максимума за более чем два месяца.

Тем временем отчёт отраслевой организации ADP указал на замедление темпов найма в США в августе. Число рабочих мест в частном секторе страны в прошлом месяце увеличилось на 54 тысячи после роста на 106 тысяч в июле. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 65 тысяч.

Ключевой отчёт о состоянии рынка труда США за август будет опубликован в пятницу. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что безработица в прошлом месяце выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число рабочих мест (за исключением сельскохозяйственного сектора) увеличилось на 75 тысяч.

Евро по данным на 9.20 мск стоит $1,1672 по сравнению с $1,1651 на закрытие торгов в четверг, евро прибавляет около 0,2%. Фунт стерлингов также дорожает примерно на 0,2% и торгуется на уровне $1,3464 по сравнению с $1,3435 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снижается на 0,2% и составляет 148,21 иены против 148,48 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1331 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,94/85,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 154 копейки, средний курс продажи вырос на 150 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,6-81,7 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль умеренно дешевеет на фоне снижения нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3685 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,49 копейки выше уровня действующего официального курса.

