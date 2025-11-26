Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после существенного снижения по итогам предыдущей сессии. Как сообщили накануне американские СМИ, украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ.

По данным «ABC News», обновленный план по урегулированию конфликта теперь состоит из 19 пунктов. В частности, он более не включает раздела, касающегося амнистии в отношении тех, кто совершил преступления в военное время, а также из него убраны ограничения на численность вооруженных сил Украины.

Как сообщает finmarket.ru, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни посетить Вашингтон для окончательного обсуждения сделки с президентом США Дональдом Трампом. По словам Трампа, осталось согласовать лишь некоторые аспекты мирного плана. Для того, чтобы доработать план, в Москву приедет спецпосланник Стив Уиткофф.

Завершение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики «Deutsche Bank» полагают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

При этом аналитик «Onyx Capital Group» Эд Хейден-Бриффет отметил, что снижение цен на нефть сдерживают опасения, что Россия может не поддержать скорректированный с участием лидеров Европы план мирного урегулирования.

«Ключевой вопрос состоит в том, приведёт ли перемирие к снятию санкций, - написал аналитик «Dadi Futures» Хуан Ваньчжэ. - Поскольку мирный план инициирован США, даже в самом оптимистичном сценарии только США смогут посодействовать восстановлению поставок российской нефти в такие страны как Индия за счёт исключений или менее строгого надзора за соблюдением санкций».

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,9 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18.30 мск, и опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,3 млн баррелей.

Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов, но немного укрепляется к японской иене утром в среду. Участники рынка продолжают оценивать американские статданные и то, как они могут повлиять на решение Федеральной резервной системы на последнем в этом году заседании.

Накануне стало известно, что розничные продажи в США в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным «Trading Economics».

Цены производителей в Штатах в сентябре повысились на 0,3% по сравнению с августом, как и ожидалось. В годовом выражении показатель в позапрошлом месяце поднялся на 2,7%, совпав прогнозами экспертов и повторив августовскую динамику.

Количество рабочих мест в частном секторе США за четыре недели по 8 ноября снижалось в среднем на 13,5 тысячи в неделю, говорится в отчёте независимого поставщика аналитики по американскому рынку труда «ADP Research». Предыдущий отчёт показал, что занятость в стране за четыре недели по 1 ноября уменьшалась в среднем на 2,5 тысячи в неделю.

Ухудшение ситуации на американском рынке труда связано с излишней жёсткостью денежно-кредитной политикой Федрезерва, отметил член совета управляющих ФРС Стивен Миран. Он выразил опасение, что «если мы не продолжим снижать ставки и делать это в разумно высоком темпе», то безработица продолжит расти.

Следующее заседание ФРС состоится 9-10 декабря. Оценка вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании регулятора составляет 84,9% по сравнению с менее 50% неделей ранее, по данным «CME FedWatch».

Евро по данным на 9.22 мск вырос на 0,2% - до $1,1594 по сравнению с $1,1570 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов подорожал на 0,23% и торгуется на уровне $1,3196 по сравнению с $1,3166 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены поднимается на 0,08% и составляет 156,13 иены против 156,05 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0785 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,16%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,4/85,55 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 215 копеек, средний курс продажи вырос на 212 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82-82,1 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка дешевеет, несмотря на небольшое повышение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,111 рубля (+0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,58 копейки выше уровня действующего официального курса.