Подъём цен на нефть продолжается утром в пятницу после роста накануне, вызванного сообщениями об атаках дронов на нефтяные месторождения в Ираке.

Как сообщают СМИ, удары беспилотников по нефтяным месторождениям в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тысяч баррелей в сутки. Всего в регионе добывается около 280 тысяч б/с.

Как отмечает finmarket.ru, ответственность за нападения на объекты нефтяной инфраструктуры никто не взял, однако «Reuters» со ссылкой на иракских чиновников пишет, что подозрения падают на повстанцев, поддерживаемых Ираном.

«Частично рост котировок вызван атаками дронов в Ираке, - отметил Эндрю Липоу из «Lipow Oil Associates». - Это показывает, насколько уязвимы поставки нефти перед атаками с применением грубых технологий».

Также поддержку котировкам оказывают сигналы высокого сезонного спроса на топливо. Мировой спрос на нефть в первые две недели июля составлял в среднем 105,2 млн б/с, увеличившись за год примерно на 600 тысяч б/с, по мнению аналитиков «JPMorgan». Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,86 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения на 1,8 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

«Цены на нефть в целом оставались стабильными на этой неделе, поскольку сильный сезонный спрос на топливо в США нивелировал негатив от повышения поставок ОПЕК+», - сказал аналитик «LSEG» Ан Фам.

Курс доллара США умеренно снижается в паре с евро, слабо поднимается к японской иене и слабо меняется к фунту стерлингов утром в пятницу. Участники рынка оценивают заявления члена руководства Федеральной резервной системы и ждут статданных по рынку жилья в США.

Федрезерв может снизить процентные ставки уже в июле для того, чтобы поддержать демонстрирующий признаки ослабления рынок труда, полагает член совета управляющих регулятора Кристофер Уоллер.

«Инфляция близка к целевому показателю, а повышательные риски для неё ограничены. Нам нельзя тянуть со снижением ключевой ставки до тех пор, пока рынок труда ухудшится, - заявил он на мероприятии в Нью-Йорке. - Мне кажется, через две недели будет разумным понизить ставку на 25 базисных пунктов». Следующее заседание Федрезерва состоится 29-30 июля.

Позднее будут опубликованы данные о строительстве домов в США за июнь. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидают, что они укажут на сокращение числа новостроек в Штатах до 1,256 млн в пересчете на годовые темпы с 1,3 млн месяцем ране.

Кроме того, в пятницу Мичиганский университет обнародует предварительный индекс доверия потребителей за июль. Консенсус-прогноз предусматривает рост индикатора до 61,5 пункта с июньских 60,7 пункта.

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в предыдущий месяц и стала минимальной с ноября 2024 года.

Подъём цен без учёта свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,3% с 3,7% в мае. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным «Trading Economics».

Евро по данным на 9.51 мск вырос на 0,19% - до $1,1618 по сравнению с $1,1596 на закрытие торгов в четверг. Фунт стерлингов подрос на 0,08% и торгуется на уровне $1,3427 по сравнению с $1,3416 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,14% и составляет 148,79 иены против 148,58 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабильна и торгуется на уровне 7,1841 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,12/85,21 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 10 копеек, средний курс продажи вырос на 154 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,99-80,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль опускается на фоне новостей об одобрении ЕС 18-го санкционного пакета против России. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,879 рубля (+3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,3 копейки выше уровня действующего официального курса.