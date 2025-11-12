Курс доллара США умеренно укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду в ожидании отчётов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Поддержку ценам на нефть накануне оказал рост стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций против России. «Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже», - написал Тамаш Варга из «PVM».

Как отмечает finmarket.ru, теперь внимание рынка постепенно переключается на ежемесячный отчёт ОПЕК и ежегодный прогноз МЭА, которые будут опубликованы в среду.

«Вероятно, эти отчёты отразят достаточный уровень предложения на глобальном рынке нефти и увеличение структурного излишка, - отметил Роберт Ренни из «Westpac Bank Corp». - В то же время потенциал к краткосрочному росту котировок сохраняется по мере того, как Европа старается вытеснить «ЛУКОЙЛ» из своих государственных энергетических систем».

Страны ОПЕК+ с начала года нарастили добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки. МЭА уже спрогнозировало, что это может привести к рекордному излишку предложения нефти на рынке на рынке в следующем году.

Курс доллара США умеренно укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,1%. Накануне долларовый индекс снизился на сигналах ослабления американского рынка труда.

Количество рабочих мест в частном секторе США за период в четыре недели по 25 октября сокращалось в среднем на 11,25 тысячи в неделю, сообщил во вторник независимый поставщик аналитики по американскому рынку труда «ADP Research».

Предыдущий отчёт показал, что число рабочих мест в частном секторе за четыре недели по 11 октября повышалось в среднем на 14,25 тысячи в неделю.

ADP начала публиковать более частые отчёты о занятости в Штатах в дополнение к ежемесячным данным в отсутствие официальной статистики, которая не раскрывается из-за приостановки работы федерального правительства. Эти данные усиливают опасения по поводу состояния рынка труда США, что повышает вероятность снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на последнем в этом году заседании в декабре, отмечают аналитики.

Евро по данным на 9.15 мск снизился к доллару на 0,05% - до $1,1576 по сравнению с $1,1582 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов дешевеет на 0,14% и торгуется на уровне $1,3132 по сравнению с $1,3150 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,38% и составляет 154,75 иены против 154,16 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1212 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,56/85,87 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 190 копеек, средний курс продажи вырос на 125 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,52-82,62 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на биржевых торгах 12 ноября вслед за снижающимися ценами на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,347 рубля (+0,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,6 копейки ниже уровня действующего официального курса.