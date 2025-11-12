Отгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились«Честное повышение»: в Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.11.25 10:30

Курс доллара США умеренно укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду в ожидании отчётов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Поддержку ценам на нефть накануне оказал рост стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций против России. «Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже», - написал Тамаш Варга из «PVM».

Как отмечает finmarket.ru, теперь внимание рынка постепенно переключается на ежемесячный отчёт ОПЕК и ежегодный прогноз МЭА, которые будут опубликованы в среду.

«Вероятно, эти отчёты отразят достаточный уровень предложения на глобальном рынке нефти и увеличение структурного излишка, - отметил Роберт Ренни из «Westpac Bank Corp». - В то же время потенциал к краткосрочному росту котировок сохраняется по мере того, как Европа старается вытеснить «ЛУКОЙЛ» из своих государственных энергетических систем».

Страны ОПЕК+ с начала года нарастили добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки. МЭА уже спрогнозировало, что это может привести к рекордному излишку предложения нефти на рынке на рынке в следующем году.

Курс доллара США умеренно укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,1%. Накануне долларовый индекс снизился на сигналах ослабления американского рынка труда.

Количество рабочих мест в частном секторе США за период в четыре недели по 25 октября сокращалось в среднем на 11,25 тысячи в неделю, сообщил во вторник независимый поставщик аналитики по американскому рынку труда «ADP Research».

Предыдущий отчёт показал, что число рабочих мест в частном секторе за четыре недели по 11 октября повышалось в среднем на 14,25 тысячи в неделю.

ADP начала публиковать более частые отчёты о занятости в Штатах в дополнение к ежемесячным данным в отсутствие официальной статистики, которая не раскрывается из-за приостановки работы федерального правительства. Эти данные усиливают опасения по поводу состояния рынка труда США, что повышает вероятность снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на последнем в этом году заседании в декабре, отмечают аналитики.

Евро по данным на 9.15 мск снизился к доллару на 0,05% - до $1,1576 по сравнению с $1,1582 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов дешевеет на 0,14% и торгуется на уровне $1,3132 по сравнению с $1,3150 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,38% и составляет 154,75 иены против 154,16 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1212 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,56/85,87 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 190 копеек, средний курс продажи вырос на 125 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,52-82,62 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на биржевых торгах 12 ноября вслед за снижающимися ценами на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,347 рубля (+0,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,6 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:00«Три в одном-2». Художественный сериал, 1 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Болей и богатей: выплаты по больничным листам вырастут-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»