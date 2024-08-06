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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 10:30

Курс доллара США во вторник растёт относительно основных мировых валют

Цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Как пишет finmarket.ru, повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает «Trading Economics». Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро «ХАМАС» Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Ещё одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении «Sharara» из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность «Sharara» составляет 320 тысяч баррелей в сутки.

Курс доллара США во вторник растёт относительно основных мировых валют. Дешевеет к австралийскому доллару.

По состоянию на 9.31 мск евро снизился к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,0944 по сравнению с $1,0952 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,04/87,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 18 копеек, средний курс продажи упал на 68 копеек. Лучшие курсы покупки составили 86,4-86,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,2-87,3 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник, рубль дорожает на фоне подрастающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8385 рубля (-0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,96 копейки выше уровня действующего официального курса.

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