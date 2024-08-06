Цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Как пишет finmarket.ru, повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает «Trading Economics». Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро «ХАМАС» Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Ещё одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении «Sharara» из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность «Sharara» составляет 320 тысяч баррелей в сутки.

Курс доллара США во вторник растёт относительно основных мировых валют. Дешевеет к австралийскому доллару.

По состоянию на 9.31 мск евро снизился к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,0944 по сравнению с $1,0952 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,04/87,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 18 копеек, средний курс продажи упал на 68 копеек. Лучшие курсы покупки составили 86,4-86,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,2-87,3 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник, рубль дорожает на фоне подрастающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8385 рубля (-0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,96 копейки выше уровня действующего официального курса.