Курс доллара свалился на 2,08 рубля, евро теряет почти на 2,05 рубля

Центральный банк России с 22 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,9990 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 208,19 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 81,2239 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 204,66 копейки.