Курс доллара свалился почти на 1,6 рубля, евро – почти на 1,4 рубля

Центральный банк России с 15 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,6826 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 157,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5391 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 137,71 копейки.