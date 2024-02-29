Курс доллара теряет почти 1,03 рубля, евро снижается почти на 91 копейку

Центральный Банк России с 1 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,8423 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 102,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,5447 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 90,53 копейки.