Курс доллара теряет почти на 1,84 рубля, евро снижается почти на 1,83 рубля

Центральный Банк России с 29 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,7233 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,80 копейки.

Официальный курс доллара в размере 107,7409 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 183,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 114,3249 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 182,61 копейки.