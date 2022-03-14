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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.22 10:30

Курс доллара торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам

Сегодня нефтяные цены снижаются, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, оценивая шансы на деэскалацию конфликта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени 106,6 доллара за баррель, что на 2,73 доллара (2,5%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на 3,31 доллара (3,1%), до 109,33 доллара за баррель, пишет finmarket.ru.

По итогам недели нефть Brent подешевела на 5%, WTI - на 6%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей делегаций России и Украины продолжаются «каждый день в видеоформате». «У нашей делегации задача чёткая - сделать всё, чтобы состоялась встреча президентов», - сказал он.

«Нефтяной рынок закладывает шансы на сближение позиций России и Украины», - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари, слова которой приводит «Bloomberg».

Тем временем, перспектива возврата иранской нефти на мировой рынок становится всё более отдаленной. На прошлой неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

США заявили, что не считают возможными переговоры об исключениях из санкций против РФ, касающихся её торговли с Ираном, ради сохранения СВПД.

Курс доллара в понедельник утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

А в это время ЦБ РФ будет устанавливать курс доллара к рублю на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе в сделках, заключенных с 10.00 до 16.30. Центробанк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю и упростит порядок установления курса евро к рублю, отмечает регулятор.

 

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