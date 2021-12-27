Нефть в понедельник утром торгуется без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные трейдеры под конец календарного года воздерживаются от резких действий. При этом в следующий вторник, 4 января, рынок ждёт очередного заседания ОПЕК+.

«Цены на нефть неоднозначны, поскольку фокус смещается на предстоящее заседание ОПЕК + 4 января, на котором альянс, как ожидается, решит, продолжать ли увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в день», — пишет газета «Wall Street Journal» со ссылкой на аналитиков.

Кроме того, по данным агентства «Блумберг», Япония начала продажу нефти из стратегических резервов для снижения цен. Ранее свои стратегические запасы распечатали США, Великобритания, Южная Корея.

Сегодня утром курс доллара торгуется с некоторым укреплением по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании последних в этом году данных с американского рынка труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке в пятницу на 10,15 копейки - до 73,5485 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» почти не изменился и составил 83,2675 рубля.