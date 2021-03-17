Курс доллара укрепляется, а мировые цены на нефть утром немного растут

Мировые цены на нефть в среду утром немного растут, в то время как инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1 миллион баррелей, аналитики же прогнозировали их рост. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Эксперты ожидают, что ведомство сообщит о снижении этих запасов на 2,97 миллиона баррелей.

Аналитики в связи с этим также считают, что более активному росту цен на «чёрное золото» мешает периодическая фиксация прибыли после слишком активного их роста. «После ралли нефти в этом году неудивительно, что на её росте фиксируется прибыль, — сказал агентству «Блумберг» аналитик «Axi» Стивен Иннес.

Курс доллара в среду утром укрепляется к иене и незначительно снижается к евро, в то время как инвесторы ожидают новых экономических прогнозов и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

На курс евро позднее в среду может оказать макростатистика. Ожидается, что инфляция в еврозоне сохранилась на уровне января в 0,9%.