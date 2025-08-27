Нефтяные цены слабо меняются с утра после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного геополитической неопределенностью.

Как отмечает finmarket.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

«С учётом огромной неопределенности на нефтяном рынке, вызванной украинским конфликтом и тарифными войнами, инвесторы в ближайшее время не заходят ставить на то или иное направление движения котировок в долгосрочной перспективе», - отметил аналитик «PVM Oil Associates» Тамаш Варга.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 974 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара укрепляется к основным мировым валютам, инвесторы следят за конфликтом между президентом США Дональдом Трампом и руководством Федеральной резервной системы.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,2%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,15%.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил об увольнении члена совета управляющих Федрезерва Лизы Кук, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против неё главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Кук отказалась уходить в отставку и намерена подать иск против своего отстранения от должности.

«У президента Трампа нет полномочий для увольнения члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук, - заявил её адвокат Эббе Лоуэлл. - Попытка уволить её, основанная только на стороннем письме, лишена всяких фактических и юридических оснований».

Закон о Федеральном резерве гласит, что президент может уволить члена совета управляющих Федерального резерва только «при наличии оснований». Под этим уже давно понимается должностное преступление или неисполнение обязанностей членом совета управляющих.

«Очередной виток войны вокруг Федрезерва показывает, насколько политизированным становится центральный банк, - цитирует «Reuters» стратега «Saxo» Нила Уилсона. - Следующий председатель практически не сможет сделать ничего, кроме указаний Трампа. Это должно негативно сказаться на долларе. Сейчас рынки озабочены сентябрьским заседанием, но мы являемся свидетелями перемен, каких не было в последние десятилетия».

Евро по данным на 9.30 мск стоил $1,1622 по сравнению с $1,1642 на закрытие торгов во вторник, евро теряет около 0,2%. Фунт стерлингов снизился на 0,15% - до $1,3460 по сравнению с $1,3480 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на 0,23% - до 147,74 иены против 147,40 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,16 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,93/85,04 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 78 копеек, средний курс продажи вырос на 138 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,8-80,9 рубля за доллар.

Китайский юань немного дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется в рамках подготовки компаний-экспортёров к перечислению налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,22 рубля (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,56 копейки выше уровня действующего официального курса.