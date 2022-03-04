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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.22 10:30

Курс доллара укрепляется по отношению к евро

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после снижения днём ранее более чем на 2% из-за новостей по Ирану, рынки продолжают оценивать перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, днём ранее нефть подешевела на 2,2% и 2,7% соответственно на ожиданиях по возвращению иранской нефти на рынок. В четверг Белый дом заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся на финальной стадии, а Миннефти Ирана сообщил, что власти страны намерены в самое ближайшее время увеличить экспорт своей нефти на мировые рынки.

«Есть надежды, что восстановление ядерного соглашения 2015 года с Ираном близко, что может вернуть 1-1,3 миллиона баррелей нефти в день через шесть месяцев», — считают аналитики «CBA», которых цитирует газета «Wall Street Journal». Эксперты также отмечают, что рост стоимости нефти на опасениях по поставкам из России должен более чем скомпенсировать любое снижение цен на возможном возвращении иранской нефти.

Ожидания увеличения поставок сдержали котировки нефти после роста до новых рекордов в последние дни. 3 марта цена Brent превышала 119 долларов за баррель, впервые с 13 февраля 2013 года, а нефть WTI торговалась выше 115 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года.

Позднее в пятницу рынки ожидают ежемесячную статистику по числу нефтегазовых буровых установок в мире, а также еженедельную — по количеству действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». За неделю по 25 февраля число нефтяных буровых установок в стране увеличилось на 2, до 522 агрегатов.

Курс доллара в пятницу утром укрепляется по отношению к евро в преддверии данных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

Доллар США и евро заметно выросли в начале сегодняшних торгов на Московской бирже, рубль упал в обеих валютных парах, продолжая отыгрывать выросшие санкционные и геополитические риски после начала Россией военной операции на Украине. При этом ликвидность торгов на внутреннем валютном рынке 4 марта утром была крайне низкой.

А в это время Банк России, предписавший брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты), спустя сутки снизил её в 2,5 раза. «С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%», - сообщил ЦБ. Одновременно он ввёл комиссию для юридических лиц на том же уровне - 12% от суммы операции.

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