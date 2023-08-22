Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются утром во вторник после снижения накануне.

Как пишет finmarket.ru, негативными факторами для рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва.

Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023-ем и в 2024 годах, отметил Шенкер. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.

По данным Московской биржи, доллар США и юань почти не меняются на старте торгов во вторник, рубль стабилен на фоне отсутствия значимых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,62 рубля (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,24 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,768 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 11,3 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 42,36 копейки и составил 102,3311 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 37,44 копейки, евро - на 24,08 копейки.

Курс доллара умеренно снижается к евро, фунту и иене на торгах во вторник.