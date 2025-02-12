Курс доллара упал на 1,75 рубля, евро теряет 1,18 рубля

Центральный Банк России с 13 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,7702 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,56 копейки.

Официальный курс доллара в размере 94,0485 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 175,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,0119 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 118,34 копейки.