Курс доллара упал на 54 копейки, евро теряет 26 копеек

Центральный банк России с 11 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,5274 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 54,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3036 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 26,27 копейки.