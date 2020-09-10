Мурманская область. Арктика (16+)10.09.20 13:05
Курс доллара упал на 54 копейки, евро теряет 26 копеек
Центральный банк России с 11 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,5274 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 54,39 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,3036 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 26,27 копейки.
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