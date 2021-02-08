Курс доллара упал на 85 копеек, евро потерял 48 копеек

Центральный банк России с 6 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2602 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 85,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4019 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 48,31 копейки.