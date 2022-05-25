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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 10:30

Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы запрета экспорта нефти из США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, цены на нефть увеличиваются на новостях о том, что министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что американская администрация не исключает запрета на экспорт нефти для сдерживания цен на топливо. В центре внимания также остаются любые события, связанные с ограничениями ЕС на поставки из России.

«Вероятность соглашения о принятие европейских санкций в отношении российской нефти в ближайшее время продолжает снижаться», — сказали газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ».

Повлиять на стоимость «чёрного золота» не смогла статистика коммерческих запасов нефти в США за неделю по 20 мая, которые неожиданно выросли на 0,567 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,69 миллиона. Позже в среду рынки ждут официальную статистику Минэнерго США.

А в это время курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики «MUFG Bank», чьё мнение приводит газета «Wall Street Journal», считают, что протокол может преподнести «ястребиный» сюрприз, если регулятор будет обсуждать возможности ещё более агрессивного повышения учётной ставки для сдерживания инфляционного давления, и это подтолкнёт курс доллара вверх.

Сегодня утром курс доллара на Мосбирже упал ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года. А курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, по данным начала торгов.

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