Курс доллара упал почти на 1,02 рубля, евро теряет 79 копеек

Центральный Банк России с 28 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,6852 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 101,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,3034 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 79,20 копейки.