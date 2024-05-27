Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 16:30
Курс доллара упал почти на 1,02 рубля, евро теряет 79 копеек
Центральный Банк России с 28 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,6852 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 101,74 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 96,3034 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 79,20 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-
Последние комментарии
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем-PRO Валюту (16+)Курс доллара упал почти на 1,02 рубля, евро теряет 79 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Мурманской области ужесточат требования к работе «наливаек» в жилых домах