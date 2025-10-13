Курс доллара упал почти на 34 копейки, евро теряет 13 копеек

Центральный Банк России с 14 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2816 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,8548 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 33,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,9181 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,10 копейки.