Мировые цены на нефть в четверг утром растут на 4% из-за опасений перебоев в поставках из-за ситуации вокруг России и Украины, свидетельствуют данные торгов.

Вероятность того, что западные санкции против России могут привести к временному дефициту на рынке нефти, была основным фактором роста нефтяных котировок, отмечают аналитики «TD Securities», которых цитирует газета «Wall Street Journal». С начала недели Brent подорожал уже на 20%, WTI — на 25%.

Как пишет 1prime.ru, эксперты также отмечают, что любые дополнительные санкции или неожиданные перебои поставок могут подтолкнуть цены на нефть ещё выше в краткосрочной перспективе.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 февраля неожиданно опустились на 2,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 2,7 миллиона. Добыча осталась на отметке в 11,6 миллиона баррелей в день.

Трейдеры также оценивают итоги вчерашнего заседания ОПЕК+. Альянс решил продолжить в апреле плановый рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание назначено на 31 марта.

Курс доллара в четверг утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. Поддержку американской валюте оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности американского ЦБ приступить к подъему базовой процентной ставки.

А в это время Банк России предписал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты). Предписание, полученное в среду профучастниками, действует до его отмены. «30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - пояснили «Интерфаксу» в ЦБ.