Курс доллара в ходе торгов меняется слабо

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после того, как эталонные марки завершили торги накануне без единой динамики.

Как отмечает finmarket.ru, давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как президент США Дональд Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран. Вступление в силу пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, поскольку страны согласились на уступки, однако министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Эти новости вызвали повышенную тревогу участников рынка по поводу роста экономики Китая, второй в мире. Также страна является ведущим глобальным импортёром топлива.

Между тем аналитики «S&P Global Commodity Insights» отметили, что ответные меры Китая остаются довольно сдержанными, что говорит о готовности Пекина «скорее к переговорам, чем к эскалации».

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, а также активно снижается к японской иене.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в глобальной внешней торговле.

Тем временем накануне стало известно, что заказы промышленных предприятий США в декабре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, показав худшую динамику за полгода.

Количество открытых вакансий в Штатах в декабре уменьшилось на 556 тысяч относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, сообщило министерство труда. Это второй самый низкий с января 2021 года, меньше вакансий (7,372 млн) было открыто только в сентябре прошлого года.

Евро по данным на 9.25 мск стоил $1,0391 по сравнению с $1,0379 на закрытие торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,5/102,04 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 5 копеек, средний курс продажи вырос на 3 копейки. Лучшие курсы покупки составили 102-101,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,8-97,9 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,368 рубля (+10,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,95 копейки выше уровня действующего официального курса.