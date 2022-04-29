Нефтяные цены умеренно поднимаются сегодня утром после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $105,97 за баррель, что на $0,61 (0,58%) больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $3,34 (3,3%), до $105,36 за баррель.

С начала недели Brent прибавила порядка 2,3%, WTI - 4,1%.

Подъёму цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти, пишет «Trading Economics». Издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза 28 апреля сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у неё было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ.

В среду «Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку компания не получила платежи за апрель в рублях.

В то же время трейдеры обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре страны - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где уровень заболеваний неуклонно растёт каждый день.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к японской иене и евро на фоне данных о сокращении американской экономики в первом квартале. Курс доллара к евро на 9.17 мск составил $1,0543 по сравнению с $1,0499 на закрытие рынка в четверг.

Курс доллара в начале сегодняшних торгов снижается на 12 копеек — до 71,96 рубля, евро повышается на 6 копеек, до 75,43 рубля, сообщает Московская биржа.